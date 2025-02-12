ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21866 طن تشمل : 8231 طن يوريا و 4400 طن أسمنت و 1700 طن ملح معبأ و 1120 طن كسب فول صويا و 6415 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25176 طن تشمل : 7706 طن حديد و 6000 طن ذرة و 2800 طن سكر و 1980 طن زيت طعام و 890 طن قمح و 5800 طن عدس.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1205 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 528 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2216 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 1437 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50283 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4966 حركة.

ابرم ميناء دمياط عقد بناء وتوريد وحدات خدمات بحرية حديثة استمرارا لجهود هيئة ميناء دمياط لتنمية وتطوير وتحديث أسطول وحداتها البحرية لمواكبة الزيادة المتوقعة فى أعداد السفن بالتزامن مع إتمام عدد من المشروعات القومية الكبرى الجارى إقامتها بالميناء ، وفي اطار خطة وزارة النقل لتطوير وتحديث الموانئ البحرية المصرية وتأهيلها لتقديم خدمات مميزة للسفن والخطوط الملاحية ، تم إبرام عقد بناء وتوريد عدد 2 لنش إرشاد لصالح هيئة ميناء دمياط مع الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن.

وقام بتوقيع العقد اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط و اللواء بحرى أشرف عباس ابراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بحضور قيادات الجانبين.