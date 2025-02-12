رئيس جامعة مطروح يهنئ السيسي بليلة النصف من شعبان

قدم الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، أسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى جموع الشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة النصف من شعبان.

وقال الدكتور النجار: إن ليلة النصف من شعبان تعد من المناسبات الدينية العطرة التي تتجلى فيها معاني الرحمة والمغفرة، داعيًا المسلمين إلى اغتنام نفحاتها الإيمانية في الطاعة والتقرب إلى الله، وأن تكون حافزًا لتعزيز قيم التسامح والعمل والاجتهاد لما فيه رفعة الوطن وتقدمه.

كما أعرب رئيس جامعة مطروح عن خالص دعواته بأن يحفظ الله مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار، ويوفق الجميع لما فيه الخير والتقدم والازدهار.