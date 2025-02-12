اليوم.. طقس مائل للبرودة نهارا والعظمى بالقاهرة 18 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجة البحرى و شمال الصعيد ومائل للدافء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم الأربعاء، امطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجة البحرى وتمتد خفيفة الى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى والصغرى 10 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 13 وعلى شمال الصعيد 19 للعظمي والصغرى 6 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمي والصغري 11 درجة .