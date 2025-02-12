رئيس الوزراء الأردني: موقفنا ثابت.. لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا

قال رئيس الوزراء الأردني، الدكتور جعفر حسان، إن لقاء الملك عبد الله بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أمام الإدارة الأمريكية الدور العربي وأهمية اعتماد خطة عربية تعيد بناء غزة بسواعد أبنائها دون تهجير الفلسطينيين.

وأضاف رئيس الوزراء الأردني، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن موقف الأردن واضح وثابت بشأن التهجير.. فلا توطين ولا تهجير ولا حلول على حساب الأردن.

وتابع رئيس الوزراء الأردني، أن الملك عبد الله أكد بوضوح أن مصلحة الأردن واستقراره وحماية الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار.