ذكرى ميلاد عمر الحريري.. سر علاقته بـ عادل إمام ومحطات في مشواره

تحل علينا ذكرى ميلاد الفنان عمر الحريري، الذي يعد أشهر من قدم دور ثاني في السينما المصرية التي بلغت أكثر من 200 عمل فني ناجح ومؤثر، حيث تم اختيار 6 أعمال فنية ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية مثل "الناصر صلاح الدين، المذنبون، أهل القمة، ابن النيل" وغيرها.

ظهر الفنان عمر الحريري طفلًا مع الفنان نجيب الريحاني في فيلم "سلامة في خير" عام 1937، مع عدد من نجوم الزمن الجميل مثل فردوس محمد، محمد كمال المصري شرفنطح، سيناريو وحوار بديع خيري، إخراج نيازي مصطفى.

حقق فيلم "سلامة في خير" نجاحًا كبيرًا ثم بعد ذلك بدأ مسيرته الفنية أمام أحد عملاقة الفن الراحل يوسف وهبى وكان أول ظهوره في فيلم "الأفوكاتو مديحة" عام 1950، ثم تعاون معه في عدد كبير من المسرحيات التي لاقت إعجاب الجمهور والنقاد الفنيين.

أبرز أعمال الفنان عمر الحريري

تنوعت أعمال الفنان الراحل عمر الحريري الفنية التي من أبرزها: "الآنسة حنفي، موعد مع المجهول، القاضي والجلاد، خيوط العنكبوت، سكر هانم، الوسادة الخالية، الجبان والحب، الشك يا حبيبى، سلطانة الطرب، وبالوالدين إحسانا، نهر الحب، على الرغم من النجاح الذي حققه إلا أنه لم يقدم غير دور بطولة مرة واحدة في فيلم "أغلى من عينيه" مع سميرة أحمد، حسين رياض، فاخر فاخر، سميحة أيوب، محمود رضا، ومن إخراج عز الدين ذو الفقار.

سر علاقة عمر الحريري بـ الزعيم عادل إمام

شكل الحريري ثنائي متميز مع الزعيم عادل إمام في أعمال سينمائية، درامية وأيضًا مسرحية على سبيل المثال: “مسرحية شاهد ماشفش حاجة، الواد سيد الشغال”.

تحدث في لقاء تلفزيوني سابق له ببرنامج "كلام جرايد" على صداقته مع الزعيم عادل إمام وقال: “أنا كنت بره مصر، ولما رجعت في شهر ديسمبر سنة 1974، عرضوا علي المشاركة في مسرحية شاهد ماشفش حاجة، ووافقت على طول، عملتها مع عادل إمام، وكانت 8 سنوات أو 8 مواسم وكل يوم كأنها بتتعرض لأول مرة”.

تكرر هذا الثنائي مرة أخرى في مسرحية "الواد سيد الشغال" التي تم عرضها في 20 يوليو عام 1985، واستمر عرضها لسنوات طويلة حيث إنها لاقت استحسان كبير من الجمهور ولا تزال حتى وقتنا هذا، انسجم الزعيم والحريري في إحدى المشاهد عندما خرج عن النص ولم يتماسك الأخير نفسه عندما قام الزعيم "بلخبطته" وهو يؤدي النص المسرحي وهذا لم يؤثر بل دفع الجمهور للضحك أيضًا والتصفيق له.