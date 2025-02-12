وزيرة البيئة تتفقد موقع "فيري نايل" وتوقع بروتوكول تعاون لدعم حملات تنظيف نهر النيل

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، زيارة تفقدية لموقع تدوير المخلفات البلاستيكية بجزيرة القرصاية بالجيزة، حيث مقر مبادرة "فيري نايل" (Very Nile) المعنية بتنظيف نهر النيل وإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، والتي يشارك فيها الصيادون والمتطوعون.

وخلال الزيارة، استمعت الوزيرة إلى شرح تفصيلي حول آلية جمع وفرز وتدوير المخلفات البلاستيكية، مؤكدة أن المبادرة نجحت في دمج سكان وصيادي الجزيرة في جهود تنظيف النهر، كما توفر فرص عمل للنساء عبر إعادة تدوير البلاستيك وتحويله إلى منتجات صديقة للبيئة.

كما شاركت وزيرة البيئة في حملة تنظيف نهر النيل، بحضور الأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندسة يسرا عبد العزيز، رئيس وحدة البلاستيك بالوزارة، وعدد من المتطوعين.

وشهدت الزيارة توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومبادرة "فيري نايل" - شركة بسيطة للاستشارات العامة، بهدف تنظيم حملات دورية لتنظيف النيل وتنفيذ برامج توعوية حول أهمية الحفاظ على البيئة والحد من التلوث البلاستيكي.

وأكدت الوزيرة أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود وزارة البيئة لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز ثقافة إعادة التدوير، مشيرة إلى أن المبادرة تتماشى مع أهداف حملة "اتحضر للأخضر" التي أطلقها رئيس الجمهورية لرفع الوعي البيئي.

واختتمت الوزيرة جولتها بتكريم عدد من المشاركين في المبادرة، بينهم صيادون حققوا أعلى معدلات جمع للمخلفات، وعاملون في منظومة الفرز وإعادة التدوير، تقديرًا لدورهم في إنجاح المشروع.

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