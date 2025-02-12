قصور الثقافة تقدم "حنان في بحر المرجان" بالدقهلية

استقبل مسرح نادي الأطباء بطلخا، انطلاق عروض نوادي مسرح الطفل لفرع ثقافة الدقهلية، والمقدمة مجانا ضمن برامج وزارة الثقافة، وأجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان.

ودشن عرض "حنان في بحر المرجان" أول العروض، من تأليف سعيد حجاج، إخراج إسلام سند، تدور أحداثه حول "حنان"، التى تحاول إقناع والدها ووالدتها بالخروج للصيد بدلا من والدها نظرا لمرضه، وبمساعدة أصدقائها يوافق الأب علي خروجها للصيد، ومن خلال رحلة الصيد يظهر رجل عجوز للبنت على شاطئ البحر ويعطى لها عقدا أمانة حتى عودته من السفر، وتتصاعد أحداث العرض.

يقدم برنامج العروض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وإنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. چيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى.

العرض بطولة أطفال قصر ثقافة المنصورة عمرو حسن، محمد خليل، شيري مجدي، عثمان عزت، مهاب السبع، أحمد السيد، نورهان أحمد، سحر إبراهيم، ملك محمد، رقية محمد، ميرال عمر، جنى إبراهيم، بسمة إبراهيم، ريتال أحمد، أشعار على عبد العزيز، تصميم وتنفيذ ديكور محمود نبيه، موسيقى وألحان أحمد العجمي، تنفيذ موسيقى ودعاية وإعلان نادر أحمد، إضاءة طارق إيهاب.

برنامج العروض يقدم بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، وبحضور لجنة تحكيم ضمت الكاتب والناقد متولي حامد، المخرج محمد متولي، المهندس محمد خالد بكار، ومقرر اللجنة بهية علي حسن، وعزت أحمد زكي مدير قصر ثقافة المنصورة.

وتستمر العروض حتى 15 فبراير الحالي، وتأتي ضمن الموسم الجديد من تجربة نوادي مسرح الطفل، التي تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال ومعالجة قضاياهم بأساليب فنية مبتكرة وجاذبة.