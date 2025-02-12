تداول 17 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، حيث تم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1030 شاحنة و50 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 510 شاحنة و40 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 520 شاحنة و10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن أمل، بوسيدون اكسبريس ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، الحرية وAlcudia Express، كما تم تداول 2800 طن بضائع و285 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة، كما شهد ميناء بورتوفيق أمس مغادرة السفينة KORAL SEDRA .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2010 راكب بموانيها.

