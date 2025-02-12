الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات النهار وشديدة البرودة في الليل، وهذه الأجواء معنا منذ نهاية الأسبوع الماضي وتستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، لتسجل درجة الحرارة على القاهرة ما بين 17 : 18 نهارا وتكون 11 درجة ليلا.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع فضائية “مصر الأولى”، اليوم الأربعاء، أن هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة وبالتالي يوجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، مشيرا إلى أننا سنشهد غدا صباحا شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر.

وتابع عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن التوقعات تشير إلى تحسن درجات الحرارة تدريجيا مع بداية الأسبوع لتتجاوز 20 درجة.