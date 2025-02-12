محافظ أسيوط يتفقد الأعمال النهائية لمجمع المحارق الجديد

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، الأعمال النهائية لمجمع محارق أسيوط تمهيداً لافتتاحه قريباً بالظهير الصحراوي الغربي بقرية ريفا بمركز أسيوط بتكلفة إجمالية 59 مليون جنيه، وبسعة عمل يومية تصل إلى 4.5 طن وبدعم من وزارة الصحة والسكان وذلك في إطار خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير منظومة النفايات الخطرة والمحارق ومواجهة المخالفات البيئية وتنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بأسيوط، وعلاء مصطفى عبد العظيم مدير مجمع محارق أسيوط، والدكتور محمد سيد مدير إدارة النفايات الطبية والخطرة بمديرية الصحة بأسيوط، ومصطفى فهمي مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

تفقد المحافظ ـ خلال الجولة ـ الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للمجمع المقام على مساحة 3 أفدنة والذي يضم مباني إدارية وخدمية وسكنية بالإضافة إلى مبنى المحولات الكهربائية والديزل وغرف تجميع النفايات ومبنى ميزان بسكول.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من الدكتور محمد سيد مدير إدارة النفايات الطبية والخطرة، الذي أوضح أن المجمع يضم 14 محرقة و11 معصرة، تم تنفيذها بدعم من وزارة الصحة والسكان.

وأكد أبو النصر على أهمية مجمع المحارق في الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين حيث يخدم أكثر من 3500 منفذ طبي على مستوى المحافظة، منها 22 مستشفى حكومي، و264 وحدة صحية، و3113 منشأة طبية خاصة يتم تجميع النفايات الطبية الخطرة من هذه المنشآت بما في ذلك النفايات الحادة والصيدلانية والسامة للجينات والمعدية، ويتم التخلص منها بأمان من خلال هذه المنظومة التي تم توفير القوى البشرية اللازمة لها ووسائل النقل والقدرات الميكانيكية والخدمات المجتمعية والتعاقدات بالإضافة إلى توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السولار.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن المشروع يتكون من مبنى إداري بمساحة 240 مترا مربعا، ومبنى سكني بمساحة 350 مترا مربعا، ومبنى للنفايات قبل الحرق بمساحة 200 متر مربع، ومبنى للنفايات بعد الحرق بمساحة 135 مترا مربعا، ومبنى غرف الكهرباء والمولد بمساحة 90 مترا مربعا، ومبنى غرفة الأمن بمساحة 45 مترا مربعا، ومبنى ميزان البسكول بمساحة 50 مترا مربعا، ومغسلة سيارات بمساحة 100 متر مربع، ومبنى خدمات عمال بمساحة 80 مترا مربعا، وقواعد المحارق بمساحة 850 مترا مربعا، والموقع العام بمساحة 10000 متر مربع، وخزان صرف بمساحة 66 مترا مربعا، وخزان مياه الشرب والحريق وغرفة الطلمبات بمساحة 165 مترا مربعا.