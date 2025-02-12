سبتمبر المقبل.. 12 دولة تشارك في معرض "WEPEX" الدولي للكهرباء في كينيا

تستعد العاصمة الكينية نيروبي لاستضافة الدورة الخامسة من معرض WEPEX الدولي للطاقة المتجددة والمياه والكهرباء في نسخته الخامسة، والمقرر عقده في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2025 في مركز المؤتمرات الدولي في نيروبي KICC ، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي في يوم 17 فبراير الجاري للإعلان عن تفاصيل المشاركة الدولية في المعرض بحضور ممثلين عن 12 دولة عربية ودولية وإفريقية.

ويُعد معرض WEPEX أحد أبرز المعارض المتخصصة في قطاعات المياه والطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة في إفريقيا، ويهدف المعرض إلى توفير منصة للشركات والخبراء والمهتمين بهذه القطاعات لعرض أحدث التقنيات والابتكارات وتبادل الخبرات وبناء الشراكات.

يقام المعرض تحت رعاية وزارات المياه والكهرباء والبنية التحتية الكينية، وبدعم من العديد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية، بما في ذلك مؤسسة الكهرباء الكينية لتنظيم الكهرباء (KETRACO)، وغرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية (KNCCI)، والهيئة الوطنية لإدارة البيئة (NEMA) بالإضافة إلى جمعية رجال الأعمال الكينية KEPSA بالإضافة إلى العديد من الشركات والمؤسسات الأخرى ومن مصر التمثيل التجاري والمجالس التصديرية للكيماويات والصناعات الهندسية والغرف الصناعية المختلفة.

ومن المقرر أن يتطرق المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل معرض ويبيكس الدولي وأهدافه وأهميته في دعم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية وقطاعات المعرض وتبادل الخبرات وزيادة حركة التجارة البينية مع دول القارة الإفريقية وبصفة خاصة شرق إفريقيا.

من المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة واسعة من الشركات المصرية والعربية و(خاصة العراق والأردن) والعديد من الدول الإفريقية والشركات الدولية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة المتجددة والكهرباء، حيث سيتم عرض مجموعة متنوعة من المنتجات و الخدمات والحلول التقنية الحديثة.

كما تقوم الشركة المنظمة بدعوة عدد 50 من المستوردين والتجار من الدول المحيطة بكينيا لعمل لقاءات ثنائية بين العارضين وبينهم.

يستهدف تنظيم هذا المعرض في كينيا تعزيز قطاعات المياه والطاقة المتجددة والكهرباء، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص استثمارية جديدة في هذه المجالات الحيوية لجميع الدول المشاركة في المعرض.