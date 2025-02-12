الإسماعيلي يتحدى الجونة في صراع منطقة الخطر بالدوري

يسعى فريق الإسماعيلي لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الممتاز عندما يحل ضيفا على نظيره الجونة فى الرابعة عصر اليوم الأربعاء على استاد خالد بشارة ضمن الجولة 13 من الدوري الممتاز.

وتلقى الدراويش الهزيمه في آخر 3 مباريات أمام الزمالك والاتحاد السكندري وطلائع الجيش ليتراجع لمراكز الهبوط.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 6 مواجهات بينما يحتل الجونة المركز السابع عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 7 نقاط حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 4 مواجهات بينما خسر 7 مباريات.