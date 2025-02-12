اليوم.. نظر استئناف عمرو دياب في قضية صفع سعد أسامة

تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، استئناف عمرو دياب على حكم تغريمه 200 جنيه، وإلزامه بدفع تعويض قدره 10 آلاف جنيه للشاب سعد أسامة، في القضية التي اتهم فيها بصفعه خلال إحدى الحفلات.

وفي وقت سابق، أودعت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها بتغريم الفنان عمرو دياب 200 جنيه وبراءة الشاب سعد أسامة، وتعويضه بـ 10 آلاف جنيه في واقعة الصفع من الهضبة.

حيثيات حكم تغريم عمرو دياب

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بإدانة الهضبة، مشيرة إلى أن الواقعة تمثلت في تقديم النيابة العامة كل من عمرو دياب والشاب سعد أسامة الماثلين للمحاكمة لأنهما بتاريخ 9 يونيو 2024 بدائرة قسم التجمع الأول، تعدى كل منهما على الآخر عمدًا ما تسبب في الإصابات المبينة بالأوراق و التي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن العشرون يومًا، وطلبت عقابهما وفق المادة 1/242 من قانون العقوبات.

تهمة الشاب المصفوع

وقالت حيثيات الحكم، إن دفاع الفنان عمرو دياب أكد خلال تحقيقات النيابة العامة أنه حال إحياء موكله حفل زفاف بأحد الفنادق، قام الشاب سعد أسامة بالإمساك به من خصره والضغط عليه ما سبب له آلامًا وإصابة بسيطة، ما استفز موكله فوجه له ضربه واحدة لا يعلم محل استقرارها و ذلك بقصد إبعاده و منعه من تكرار ذلك التعدي، وقدم مقطع مصور للواقعة.

وأكملت الحيثيات الحكم علي عمرو دياب، أن و بسؤال الفنان عمرو دياب كمجني عليه ردد مضمون أقوال سالفه مضيفا أن تعدي الشاب سعد أسامة عليه قاصداً من ذلك ضربه سبب له عدم التركيز في عمله معللاً تصرف الأخير برغبته في التشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكملت الحيثيات، أنه باستجواب الفنان عمرو دياب كمتهم أنكر ما نسب إليه من اتهامات من المجني عليه الشاب سعد أسامة.

وبسؤال سعد أسامة كمجني عليه قرر أنه وبتاريخ الواقعة حال مباشرته عمله كنادل بالفندق محل الواقعة، أصر الشاب سعد أسامة على الاقتراب منه ووضع يده علي خصره، قاصدًا لفت انتباهه لالتقاط صورة تذكارية معه ففوجئ بالمتهم الثاني يصفعه على وجهه قاصدًا من ذلك ضربه، وادعى مدنيًا أمام النيابة العامة ضد الفنان عمرو دياب مبلغ خمسة ملايين جنيه كتعويض مدني مؤقت.

وأكملت الحيثيات أنه باستجواب سعد أسامة سعد عبد العاطي كمتهم، أنكر ما نسب إليه من اتهام عن قيامه بالتعدي على الفنان عمرو دياب بحفل أحياه في التجمع الخامس.