بيراميدز يخشى انتفاضة حرس الحدود في الدوري

يسعى فريق بيراميدز لاستعادة قمة الدوري الممتاز عندما يستضيف نظيره حرس الحدود في السابعة من مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 13 من الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق السماوى اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الماضية على سموحة ومواصلة الانتصارات في الدوري.

في المقابل يتطلع فريق حرس الحدود لمواصلة النتائج المميزة بعد الفوز على إنبي وتحقيق الانتصار الرابع على التوالي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة بينما يحتل حرس الحدود المركز السادس برصيد 18 نقطة.

قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة حرس الحدود في إطار بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

غيابات بيراميدز أمام حرس الحدود

يفتقد فريق نادي بيراميدز لعدد كبير من لاعبيه في مواجهة حرس الحدود بالدوري الممتاز، ما بين الإصابات والإيقاف.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي عن الغيابات على النحو التالي:

النيجيري صديق إيجولا بسبب إصابة على مستوى الركبة وجزع في الركبة يغيب بسببه لمدة ٣ أسابيع عن الملاعب.

رمضان صبحي بسبب الإصابة بجزع في أربطة الكاحل ويغيب عن الملاعب لمدة أسبوع

علي جبر بسبب إصابة بمرق في الخلفية ويغيب لمدة ١٠ أيام عن الملاعب

أحمد توفيق بسبب معاناته من إصابة بمزق في الخلفية ويتم حاليا تجهيزه للعودة للملعب خلال أيام

وليد الكرتي بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة ويغيب لمدة أسبوع

فيما يغيب المدافع أحمد سامي بسبب الإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام سموحة في لقاء الجولة الماضية.