«أهلا رمضان 2025» تنتشر بمحافظات الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة.. واقتصاديون: الدولة تلبي احتياجات المواطنين

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من «ياميش رمضان» بالمجمعات الاستهلاكية، بتخفيضات تتراوح ما بين 25% و30%، وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، للتخفيف عن كاهلم، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وتطبيقها للرقابة المكثفة لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، ويأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.

حرصت وزارة التموين على تنظيم ركن لمعارض «أهلا رمضان 2025» بكل السلاسل التجارية في مختلف محافظات الجمهورية، لشراء كافة مستلزمات شهر رمضان الكريم من السلع الغذائية الأساسية وخاصةً «ياميش رمضان»، فهي تعمل على تأمين احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة، بما يتماشى مع توجيهات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق استقرار الأسواق.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مثل الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة، وتوفيرها بكميات كبيرة، وبأسعار تنافسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، مشددًا على أهمية التعاون مع الموردين والمنتجين لتوفير المنتجات بكميات كافية وبأسعار عادلة، مع استمرار حملات الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية.

وأوضح وزير التموين، أن معارض «أهلا رمضان» انطلقت من بداية شهر فبراير الجاري، وتم تخصيص أركان ثابتة لها في أسواق اليوم الواحد، والسلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، وذلك لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عن كثب حركة السوق لضمان استقرار الأسعار، وتوافر المخزون الاستراتيجي لدى ممثلي القطاع الخاص ومراجعة خطط التوريد بما يضمن استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص في السلع.

جهود الدولة لتخفيف العبء على المواطن

وأوضح، أن الحكومة المصرية تعمل بكافة وزاراتها وجهاتها في إطار توجيهات القيادة السياسية بهدف تخفيف العبء على المواطن، وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بتنمية وتطوير كافة نماذج التجارة الداخلية على مستوى المحافظات من خلال مشروعات ومبادرات تعمل على تقليل حلقات التداول وضبط الأسعار، ورفع كفاءة الأسواق.

انخفاض أسعار ياميش رمضان 2025

وتنخفض أسعار ياميش رمضان 2025 بشكل ملحوظ، مقارنةً بأسعارها العام الماضي، ويرجع ذلك إلى جهود وزارة التموين في ضبط الأسواق، وضمان توافر المنتجات بكميات كافية، مما ساهم في الحفاظ على الأسعار عند مستويات مناسبة للمستهلكين، كما ساعد استقرار تكاليف النقل والمخزون الاستراتيجي في تقليل تقلبات الأسعار.

أسعار ياميش رمضان 2025 بالمجمعات الاستهلاكية

وصل سعر قمر الدين وفير (400 جم) لـ 80 جنيهًا، وقمر الدين الشلال (400 جم) 70 جنيهًا، وقمر الدين الأسطورة (400 جم) 65 جنيهًا، ويبلغ سعر البلح (700 جم) من 42 : 50 جنيهًا، وسعر التين المجفف مدورمن 100 : 130 جنيهًا، ويصل سعر زبيب نباتي 200 جنيه، والمشمشية التركي مقاس 4 يبلغ سعر الكيلو نحو 400 جنيه، أما المشمشية التركي مقاس 8 تصل لـ 200 جنيه، ووصل قراصيا أرجنتيني 30/40 نحو 300 جنيه، أما القراصيا أرجنتيني 50/40 تصل لـ 280 جنيهًا.

فيما يتعلق بأسعار المكسرات، وصل سعر الفول السوداني نصف كيلو من 97: 110 جنيهات حسب النوع، وسعر جوز هند خشن نصف دسم 160 جنيهًا، جوز هند خشن كامل الدسم 260 جنيهًا، وسعر كيلو بندق قلب 13/15: 600 جنيه، وبندق حصى أمريكي 300 جنيه، أما اللوز قلب حصى أمريكي وصل سعره من 200-270 جنيهًا (حسب النوع)، وسعر عين جمل من 300: 530 جنيهًا (حسب النوع)، وفستق حصى 28/30 بلغ سعره 640 جنيهًا، وفستق حصى 21/22 نحو 720 جنيهًا، أما الكاجو فيتنامي 320 ني يبلغ سعره نحو 700 جنيهًا، وكاجو فيتنامي 240 ني يصل لـ 680 جنيهًا، وكاجو فيتنامي 180 ني جامبو نحو 730 جنيهًا.

أسعار المشروبات الرمضانية في المجمعات الاستهلاكية

يصل سعر التمر الهندي من 45 : 65 جنيهًا، وكركديه العالمية عالي الجودة سعره 180 جنيهًا، وخروب قبرصي قرون اكسترا وصل سعره لنحو 180 جنيهًا.

توفير السلع بأسعار مخفضة

في سياق متصل، يؤكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تبذل جهود كبيرة في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة جشع التجار والغلاء والاحتكار على مستوى الجمهورية، مضيفًا أن معارض «أهلا رمضان 2025» تعمل على توفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنةً بالأسواق، قبل قدوم شهر رمضان الكريم.

تطبيق الحملات الرقابية على الأسواق

يتابع «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن جهود الحكومة في هذا الصدد هو ما يحقق التوازن داخل السوق المصري، مشددًا على ضرورة استمرار الجهات الرقابية المعنية بحملاتها التفتيشية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة والقضاء على الاحتكار، موضحًا أن الدولة تعمل على مواجهة الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار غير المبرر باستخدام أدواتها المختلفة، حيث أنها تمتلك الشركات المنتجة للسلع المختلفة، ويتم طرحها من خلال منافذها المختلفة، وهو ما يسمي بالاقتصاد الحر.

كما يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تواجه غلاء الأسعار وتعمل على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة منافسة للأسواق، من خلال المبادرات الحكومية ومنها معارض «أهلا رمضان»، وذلك قبل قدوم شهر رمضان الكريم، مطالبًا بضرورة فرض الرقابة القوية، فهي المقياس الأكبر لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار، ودعم المواطنين لتوفير احتياجاتهم من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة.

المنافسة العادلة

ويواصل «الإدريسي»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الدولة استطاعت خلق نوع من أنواع المنافسة العادلة، فضلًا عن دورها الرقابي في ضبط السوق، مشيرًا إلى أهمية تعاون المواطن مع الدولة في مواجهة الأزمات وزيادة الوعي الاستهلاكي وتغيير ثقافة الشراء.