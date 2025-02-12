بسبب مليارات الدولارات.. ترامب يُشعل الخلافات داخل أروقة القضاء الأمريكي

رفضت محكمة استئناف اتحادية، طلبا لتعليق أمر قضائي يلزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن مليارات الدولارات من المنح والقروض الاتحادية.

ورفضت محكمة الاستئناف بالدائرة الأولى الأمريكية، ومقرها بوسطن، الاستئناف الطارئ، لكنها أشارت إلى أنها تتوقع أن يتحرك القاضي في المحكمة الأدنى بسرعة لتوضيح قراره، وفقا لروسيا اليوم.

كانت وزارة العدل دفعت بأن الأمر القضائي الشامل الذي يلزم استمرار تدفق جميع المنح والقروض الفيدرالية يمثل "تجاوزا قضائيا غير مقبول".

وصدر هذا الحكم عن القاضي جون ماكونيل، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في رود آيلاند، الذي أصبح أول قاض يقرر أن الإدارة لم تمتثل لأمر المحكمة.