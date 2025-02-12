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الأربعاء 12 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بسبب مليارات الدولارات.. ترامب يُشعل الخلافات داخل أروقة القضاء الأمريكي

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رفضت محكمة استئناف اتحادية، طلبا لتعليق أمر قضائي يلزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن مليارات الدولارات من المنح والقروض الاتحادية.

ورفضت محكمة الاستئناف بالدائرة الأولى الأمريكية، ومقرها بوسطن، الاستئناف الطارئ، لكنها أشارت إلى أنها تتوقع أن يتحرك القاضي في المحكمة الأدنى بسرعة لتوضيح قراره، وفقا لروسيا اليوم.

كانت وزارة العدل دفعت بأن الأمر القضائي الشامل الذي يلزم استمرار تدفق جميع المنح والقروض الفيدرالية يمثل "تجاوزا قضائيا غير مقبول".

وصدر هذا الحكم عن القاضي جون ماكونيل، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في رود آيلاند، الذي أصبح أول قاض يقرر أن الإدارة لم تمتثل لأمر المحكمة.

مليارات الدولارات القضاء الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب