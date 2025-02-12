ترامب: الإفراج عن المواطن مارك فوغيل بداية لعلاقات جديدة مع موسكو

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن أمله بأن يشكّل إفراج روسيا، عن المواطن مارك فوغيل المعتقل لديها، مدخلًا لبدء علاقات جديدة مع موسكو، من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق "فرانس برس".

وقال ترامب في المكتب البيضوي في البيت الأبيض: "لقد عاملتنا روسيا بشكل جيد جدًا". وتابع: "آمل أن يشكل ذلك بداية علاقة تمكّننا من وضع حد لتلك الحرب".

وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، إطلاق سراح فوغيل الذي كان محتجزًا في روسيا، وذلك بعد اتفاق تبادل قاده ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف.

وأكد مستشار الأمن القومي مايك والتز أن روسيا أطلقت سراح فوغل، مؤكدًا أن هذا مؤشر حسن نية من جانب موسكو، وإشارة بأننا نسير في "الاتجاه الصحيح لإنهاء الأزمة الأوكرانية".

وأضاف والتز في بيان: "اليوم، يمكن للرئيس دونالد ترامب، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، الإعلان عن أن الأخير سيغادر المجال الجوي الروسي مع مارك فوغل، وهو أمريكي احتجزته روسيا".

وتابع: "تفاوض الرئيس ترامب، وستيف ويتكوف، ومستشارو الرئيس، على تبادل يعد بمثابة إظهار لحسن النية من جانب الروس، وإشارة إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح لإنهاء الحرب الوحشية والمروعة في أوكرانيا".