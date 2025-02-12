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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

شولتس يدعو لوقف سباق التسلح في العالم

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتس
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دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى وقف سباق تسلح "لا نهاية له" في العالم.

وقال شولتس خلال فعاليات في مدينة كوتبوس بشرق ألمانيا، الثلاثاء: "علينا أن نمنع تراكم الأسلحة الذي لا نهاية له".

وأعرب المستشار الألماني عن أمله في المحادثات عن الرقابة على الأسلحة في أوروبا.

وأضاف أن "من شأن ذلك أن يجلب مزيدا من الأمن، ويوما ما يجب أن نحقق ذلك من جديد". وأشار مع ذلك إلى أن هذه المسألة غير قائمة على جدول الأعمال لأن أوكرانيا يجب أن تحصل على الدعم العسكري.

وفي الوقت ذاته حذر شولتس من أنه إذا زاد الجميع من النفقات على الدفاع، فسيكون هناك "تراكم هائل للأسلحة".

المستشار الألماني أولاف شولتس سباق التسلح العالم