ترامب يعتزم مواصلة تخفيض العمالة الاتحادية

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتوقيع أمر تنفيذي، الثلاثاء، من شأنه مواصلة خفض العمالة الاتحادية بينما ظهر مع إيلون ماسك في المكتب البيضاوي، في ظهور نادر للرئيس مع أقوى مستشاريه.

وتحققت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) من صحيفة بيانات من البيت الأبيض بشأن الأمر، الذي يعتزم دفع خفض ماسك للإنفاق قدما مع وزارة كفاءة الحكومة التي يتولاها.

وقال ماسك إن هناك بعض الأشخاص الجيدين في البيروقراطية الاتحادية لكن يجب أن تكون هناك إمكانية لمحاسبتهم ووصفهم بالفرع الرابع “غير المنتخب”.

وأضاف: “لقد صوت الشعب من أجل إصلاح حكومي كبير وهذا ما سيحصلون عليه. هذا هو جوهر الديمقراطية”.