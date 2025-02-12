أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

ارتفعت أسعار أشهر وأكثر العملات الأجنبية تداولا أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، والتي يتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري والذي يعرض التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها لحظة بلحظة.

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية اليوم نحو 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مستهل تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري إلى 52 جنيها للشراء و52.16 جنيه للبيع.

كما صعد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري بداية اليوم اليوم فى البنك المركزي المصري إلى نحو 62.35 جنيه للشراء و62.50 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر صرف الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري عند 55.19 جنيه للشراء 55.33 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الـ100 ين ياباني في البنك المركزي المصري بداية اليوم إلى نحو 33 جنيه للشراء 33.16 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري بداية اليوم نحو 6.89 شراء ونحو 6.91 جنيه للبيع.

وبالنسبة لأسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه المصري وأكثرها تداولا وإقبالا في سوق الصرف المصرية (الريال السعودي والدينار الكويتي والدرهم الإماراتي) بداية اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر صرف الريال السعودي بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 13.44 جنيه للشراء ونحو 13.46 جنيه للبيع.

وارتفع متوسط سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري مستهل اليوم إلي نحو 163.14 جنيه للشراء ونحو 163.57 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري عند نحو 13.72 جنيه للشراء ونحو 13.75 جنيه للبيع.

وبالنسبة لمتوسط سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري فسجل 12.79 جنيه للشراء و13.85 جنيه للبيع.