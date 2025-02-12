ماكرون لترمب: غزة بحاجة لحل سياسي وليس صفقة عقارية

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى احترام حقوق الفلسطينيين، منتقدًا اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول “الاستحواذ” على غزة وتهجير سكانها. وقال في مقابلة مع شبكة CNN: “لا يمكنك أن تقول لمليوني شخص: ’حسنًا، عليكم المغادرة‘. الحل ليس عملية عقارية، بل هو حل سياسي”.

ورغم دعم فرنسا لما تعتبره “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” عقب هجوم 7 أكتوبر 2023، إلا أن ماكرون لم يتردد في انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى رفضه للعمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين. كما أوقفت فرنسا صادرات الأسلحة إلى إسرائيل في أكتوبر 2024، داعية دولًا أخرى إلى اتخاذ موقف مماثل.

ورفض ماكرون فكرة ترحيل الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، مشيرًا إلى أن أي خطة لإعادة إعمار غزة يجب أن تحترم حقوق السكان.

وكان ترمب قد أثار موجة من الانتقادات بإشارته إلى إمكانية تحويل غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، في حين دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفكرة، وسط دعوات من مستوطنين متطرفين لإعادة توطين اليهود في القطاع.

وأدانت الأمم المتحدة هذه الخطة، محذرة من عمليات “تطهير عرقي”، كما رفضت عدة دول أوروبية، من بينها ألمانيا وإسبانيا، الاقتراح، معتبرة أنه غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وفي المقابل، حاول بعض الحلفاء التوفيق بين مواقفهم، حيث أيد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تقييم ترمب للوضع في غزة، لكنه شدد على ضرورة تحقيق حل الدولتين وضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم.