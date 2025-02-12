أسعار الدولار اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ارتفاعا ملحوظا، مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، بحسب آخر تحديث للبنك المركزي والبنوك التجارية العاملة في سوق الصرف المصرية.

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي إلى 50.41 جنيه للشراء ونحو 50.51 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 50.40 جنيه للشراء ونحو 50.50 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي “CIB” عند نحو 50.41 جنيه للشراء ونحو 50.51 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقي الدولي حوالي 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار الأمريكي بداية تداولات اليوم الأربعاء في المصرف المتحد إلى 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار مستهل اليوم في بنك مصر نحو 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية وصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى نحو 50.42 جنيه للشراء 50.52 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي في مصرف أبو ظبي الإسلامي لنحو 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة سجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم 50.40 جنيه للشراء مقابل 50.50 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك البركة مصر ليسجل نحو 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي بداية اليوم حوالي 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في بنك الكويت الوطني نحو 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.

أما في البنك العقاري المصري العربي وصل سعر صرف الدولار الأمريكي بداية اليوم نحو 50.40 جنيه للشراء 50.50 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم في بنك تنمية الصادرات 50.35 جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع.