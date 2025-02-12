زيلينسكى يحذر: أوروبا وحدها لن تستطيع ضمان أمن أوكرانيا

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أنه إذا سحب الرئيس الأمريكي دعمه لأوكرانيا، فلن تتمكن أوروبا وحدها من سد الفجوة.

وقال الرئيس الأوكراني -في مقابلة مطولة أجرتها معه صحيفة (الجارديان) البريطانية- إن هناك من يرون أن أوروبا تستطيع أن تقدم ضمانات أمنية بدون أمريكا إلا أنه لا يعتقد ذلك، مؤكدًا "الضمانات الأمنية بدون أمريكا ليست ضمانات أمنية حقيقية".

وأضاف أنه مستعد للتفاوض بخصوص الحرب في أوكرانيا، ولكنه يريد أن تقوم بلاده بذلك من موقف قوة، مشيرًا إلى أنه سيعرض على الشركات الأمريكية عقود إعادة إعمار مربحة وتسهيلات استثمارية في محاولة لاستمالة ترامب إلى جانب أوكرانيا.

وأشارت الجارديان إلى أن ترامب قال في وقت سابق إنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، ولكن يخشى المتشككون من إمكانية أن تتضمن الصفقة التي تريد أمريكا التوسط فيها إجبار أوكرانيا على الاستسلام للمطالب القصوى للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفيما يخص تجميد برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قال زيلينسكي " لن نشكو من تجميد بعض البرامج، لأن أهم شيء بالنسبة لنا هو المساعدات العسكرية وقد تم الحفاظ عليها، وأنا ممتن لذلك.. إذا كان لدى الجانب الأمريكي إمكانية ورغبة في مواصلة مهمته الإنسانية، فنحن نؤيد ذلك تمامًا، وإذا لم يحدث ذلك، فسنجد طريقنا للخروج من هذا الوضع".

وردًا على مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إرسال قوة حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا في مرحلة ما بعد التوصل لاتفاق بوقف إطلاق النار، قال زيلينسكي إن هذه المهمة لن تنجح إلا إذا تم نشرها على نطاق واسع، وأوضح قائلًا "فيما يتعلق بفكرة إيمانويل، إذا كانت جزءًا (من ضمان أمني) إذن أوافق، إذا كان سيوجد 100 ألف إلى 150 ألف قوة أوروبية إذن أوافق. ولكن حتى وقتها لن نكون على نفس مستوى قوات الجيش الروسي الذي يحاربنا".

وأكد زيلينسكي أنه إذا تمكن ترامب من إحضار أوكرانيا وروسيا على طاولة المفاوضات، فإنه سيخطط لتقديم تبادل مباشر للأراضي مع روسيا والتخلي عن الأراضي التي احتلتها كييف في منطقة كورسك الروسية، منذ شن هجوم مفاجئ هناك قبل 6 أشهر.

وقال زيلينسكي "سنقوم بمبادلة منطقة بأخرى"، إلا أنه أضاف أنه لا يعرف أي جزء من الأراضي التي تحتلها روسيا ستطلبها أوكرانيا في المقابل.

وقال الرئيس الأوكراني إنه لم يتم تحديد موعد حتى الآن للقاء ترامب إلا أن فريقه يعمل على هذا الأمر.

وقال ترامب في وقت سابق إنه سيلتقي زيلينسكي "على الأرجح" خلال الأسبوع الجاري، وبحسب الصحيفة، قد يتوجه الرئيس الأوكراني إلى واشنطن عقب اختتام أعمال مؤتمر ميونخ للأمن الذي سينعقد في الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري.

ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي نائب الرئيس الأمريكي، جيمس ديفيد فانس، أحد أكثر الأشخاص عدائية لأوكرانيا بين الدائرة المقربة لترامب، إذ قال خلال مؤتمر ميونخ للأمن العام الماضي إنه لا يهتم بما يحدث لأوكرانيا.