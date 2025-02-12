مدائح وفقرات إنشاد ديني لمرضى السرطان بالأقصر احتفالا بليلة النصف من شعبان.. صور

نظمت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمحافظة الأقصر، عدة فعاليات خلال شهر شعبان الجاري، حيث أحيا المنشد الديني الشهير "أحمد حسن" احتفالية فى مستشفى سرطان الأطفال لعلاج الأورام بالمجان، للاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان.

المنشد أحمد حسن

وتجمهر العديد من الأطفال وذويهم حول المنشد أحمد حسن، الذي أخذ يداعب الأطفال وينشد لهم بشكل منفرد، كما قام بعمل مسابقات بين الأطفال، وأنشد وسط الأطفال لأكثر من ساعتين، وقدم لهم بعض الأناشيد الدينية الشهيرة كما التقط الصور التذكارية والسيلفى مع الأطفال وسط فرحة عارمة بين المرضى.

وقدم المنشد الشهير مجموعة من الابتهالات والمديح والقصائد الدينية وسط فرحة وسعادة المرضى وذويهم والمترددين على المستشفى في مواقع الانتظار بالأقسام المختلفة، وسط تفاعل كبير من المرضى والمرافقين لهم.

وأكد المنشد أحمد حسن، على حرصه المشاركة وتكرار زيارة المستشفى فى كافة المناسبات والفعاليات من أجل إسعاد المرضى والتخفيف عنهم، مشيرًا إلى أن مستشفى شفاء الأورمان تقوم بدور كبير وفعال في علاج المرضى بالمجان لمختلف الأعمار، ودعا المنشد الشهير كافة مؤسسات المجتمع المحلي لزيارة المستشفى، ودعم الأطفال مرضى السرطان لرفع معنوياتهم والشد من أزرهم.

فريق مبادرة الأنوار المحمدية يحتفل ويوزع الهدايا على مرضى الأورام بالأقصر

وفى لفتة إنسانية جديدة، استقبلت مستشفى علاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة بالأقصر، فريق مبادرة الأنوار المحمدية بمحافظة الأقصر، لدعم الأطفال مرضى السرطان، حيث شاركت الفرقة في فرحة أطفال بالمستشفى للاحتفال بشهر شعبان وقامت بتوزيع الحلوى والهدايا والألعاب عليهم وذلك حرصًا من المبادرة على إدخال البهجة والسرور عليهم وتقديم الدعم المعنوي لهم.

وتجمع الأطفال حول وفد فريق الأنوار المحمدية للاستمتاع معهم والتصفيق مع الألعاب والأغاني، وارتسمت البسمة والبهجة والسرور على وجوه أطفال المستشفى، وعبر أهالى المرضى عن سعادتهم لما شاهدوه من دعم متواصل من كافة الجهات للمرضى فى شفاء الأورمان.

ومن جانبه؛ رحب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بزيارة المنشد أحمد حسن وفريق الأنوار المحمدية، كما أثنى على زيارتهم المتكررة للمستشفى، والاحتفال مع الأطفال مرضى السرطان، بقدوم شهر شعبان، موضحًا أن هذه الزيارة من الزيارات الرائعة التي تبث الأمل في نفوس الأطفال المرضى بالمستشفى وتشجيعهم على مواصلة العلاج بمعنويات مرتفعة، مؤكدا على أن إقامة الفعاليات المختلفة ومشاركة الرموز فيها بحضور الأطفال المرضى وذويهم، تساهم في دعم الأطفال مرضى السرطان طوال رحلتهم العلاجية، مثمنا دور كافة المؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني على الزيارات المتكررة للمستشفى وتقديم الدعم المعنوي للمرضى، مؤكدا على أن هذه الزيارات تدعم الأطفال المرضى وتزيد من نسب الشفاء.

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المنشد أحمد حسن (4)

المنشد أحمد حسن (5)

المنشد أحمد حسن (6)

المنشد أحمد حسن (7)

المنشد أحمد حسن (8)

فريق الأنوار المحمدية (1)

فريق الأنوار المحمدية (2)

فريق الأنوار المحمدية (3)