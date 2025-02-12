أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025

ارتفعت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 في مصر، على خلفية ارتفاعه عالميا لمستويات تاريخية وغير مسبوقة مع استمرار المخاوف نتيجة لقرارات وسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية، بالإضافة لعودة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد تصريحات ترامب المتعلقة بالشرق الأوسط و تهجير الفلسطينيين.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 “الأكثر انتشارًا وإقبالًا في أسواق الصاغة” نحو 4075 جنيهًا للبيع، و4050 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب في مصر عيار 24 “الأعلى والأغلى فئة بين الأعيرة المتداولة في السوق المصرية” نحو 4657.25 جنيه للبيع، و4628.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب في مصر عيار “22” نحو 4269 جنيهًا للبيع، و4242.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 بداية تعاملات اليوم الأربعاء نحو 3492.75 جنيه للبيع، و3471.5 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية بداية اليوم نحو 2716.75 جنيه للبيع، و2700 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب في مصر عيار 12 بداية اليوم الأربعاء نحو 2328.5 جنيه للبيع، و2314.25 جنيه للشراء.

فيما سجل سعر جرام الذهب في مصر عيار 9 “ أقل الأعيرة المتداولة ” نحو 1746.5 جنيه للبيع، و1735.75 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب “ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب” في مصر اليوم نحو 32600 جنيه للبيع، و32400 جنيه للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب “وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب وتعد أحد أهم أدوات الاستثمار الآمن عالميا ومحليا” نحو 2906 دولارات للأونصة.

وفي البورصات العالمية شهدت أسعار الذهب بالسوق العالمية ارتفاعا خلال تداولات اليوم، وذلك مع استمرار المخاوف وعدم الاستقرار في الأسواق المالية، مما زاد من الطلب على الذهب و الذي يعد أحد أهم أليات الاستثمار الأمن و التحوط ضد المخاطر، بعد أن طالب ترامب حماس بإعادة جميع الرهائن الإسرائيليين بحلول نهاية هذا الأسبوع، محذرًا من عواقب وخيمة.

على جانب آخر تنتظر الأسواق الأمريكية بيانات التضخم عن شهر يناير، وسط توقعات بأن سياسات ترامب التجارية من شأنها أن تزيد من ضغوط التضخم وهو الأمر الذي قد يدفع البنك الفيدرالي إلى تأجيل عمليات خفض أسعار الفائدة.