منتدى عائلات الرهائن لـ نتنياهو: لا ينبغي التراجع إلى الوراء في صفقة الرهائن

حث منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي على عدم اتخاذ خطوات إلى الوراء فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، حتى يتحرر ذووهم.

ونسبت القناة "السابعة" الإسرائيلية إلى المنتدى قوله، في تعقيب على تصريح نتنياهو بالتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار إذا لم تطلق "حماس" سراح رهائن بحلول ظهر السبت المقبل: سيدي رئيس الوزراء، لقد اتخذت قرارا بإعادة جميع رهائننا إلى ديارهم من خلال اتفاق لا ينبغي لنا أن نتراجع إلى الوراء لا يمكننا السماح للرهائن بالضياع في الأسر.

وأضاف المنتدى: كما شهدنا جميعا يوم السبت الماضي الوقت ينفد بالنسبة للرهائن.. إن الأحداث المروعة التي وقعت في الأيام الأخيرة تظهر الحاجة الملحة لتسريع الجدول الزمني، واستكمال المفاوضات الكاملة على الفور، وإعادة كل رهينة على وجه السرعة.

من ناحية أخرى، أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، بأن مسؤولين عسكريين كبارا حثوا المستوى السياسي الإسرائيلي للتعامل بضبط مع حركة "حماس"، وشددوا على أنه يتعين على إسرائيل الاستمرار في المرحلة الأولى من صفقة الرهائن حتى اكتمالها وذكرت القناة أنه في نقاش مع المستوى السياسية، قال المسؤولون: نحن بحاجة إلى ضبط النفس في الوقت الحالي لإكمال المرحلة الأولى.. لا يمكننا كسر ديناميكية عودة الرهائن النظام يعمل، والوسطاء يضمنون الاتفاق وليس هناك سبب حقيقي لقطع هذا الزخم في الوقت الحالي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، في وقت سابق الليلة، أنه سيتم إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار حال لم تطلق حماس سراح الرهائن المحتجزين في غزة بحلول ظهر يوم السبت المقبل وأن الجيش سيستأنف قتاله الشديد حتى يتم التخلص نهائيا من حماس.