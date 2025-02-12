مستوطنون يهاجمون مزارعين في وادي قانا شمال الضفة الغربية

الأربعاء 12/فبراير/2025 - 12:42 ص

شنّ مستوطنون إسرائيليون، مساء أمس الثلاثاء، هجومًا على عدد من المزارعين في منطقة وادي قانا، قرب بلدة ديراستيا شمال الضفة الغربية. وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأفاد رئيس بلدية ديراستيا، عبد الرحيم زيدان، بأن المستوطنين اعتدوا على المزارعين، وأقدموا على تخريب ممتلكاتهم وسرقة بعض منها، إلا أن المزارعين تصدوا للهجوم وتمكنوا من منع المستوطنين من تحقيق أهدافهم.

وأشار زيدان إلى أن المزارعين في وادي قانا يتعرضون بشكل متكرر لاعتداءات وضغوطات من قبل المستوطنين، الذين يسعون إلى تدمير معداتهم الزراعية ونهب مواردهم، بهدف إجبارهم على ترك أراضيهم.

من جانبها، أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن المستوطنين وقوات الاحتلال نفذوا 2161 اعتداءً خلال شهر يناير 2025، بينها 1786 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال، و375 اعتداءً ارتكبها المستوطنون. وتنوعت هذه الاعتداءات بين هجمات مسلحة استهدفت قرى وبلدات فلسطينية، وعمليات تخريب وتجريف للأراضي، بالإضافة إلى فرض إغلاقات وقيود تهدف إلى عزل المناطق الفلسطينية وقطع التواصل الجغرافي بينها.