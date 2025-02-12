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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة: آلاف النازحين في شرق الكونغو الديمقراطية مضطرون إلى الفرار مرة أخرى

المتحدث باسم المكتب
المتحدث باسم المكتب الأممي ينس لايركه
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بدأ آلاف السكان المتضررين من القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مغادرة المناطق التي كانوا قد نزحوا إليها سابقا في "جوما" إلى مناطق أكثر أمانا، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.

وقال المتحدث باسم المكتب الأممي ينس لايركه، الثلاثاء، إن أكثر من 110 آلاف نازح غادروا مواقعهم في جوما وبدأوا في الانتقال إلى قرى في مناطق ماسيسي وروتشورو ونيراجونجو، وذلك بعد أن استولى متمردو حركة "إم 23" على مدينة جوما - الأكبر في المنطقة - وأفادت التقارير بمقتل نحو ثلاثة آلاف شخص وإصابة 2880 آخرين، وفقا لما نشرته الأمم المتحدة.

وأجرت فرق الأمم المتحدة تقييمات إنسانية في روتشورو الأسبوع الماضي وستواصل التقييمات خلال الأسبوع الجاري في مناطق العودة.

وأعرب لايركه عن قلق الشركاء الإنسانيين بشأن الإنذار النهائي البالغة مدته 72 ساعة والذي أصدرته حركة "إم 23" قبل يومين، وحثت فيه النازحين الذين يعيشون في مواقع ومراكز جماعية في جوما على المغادرة والعودة إلى قراهم.

وقال المتحدث الأممي "نؤكد أن العودة يجب أن تكون طوعية وأن تتم في ظروف آمنة وكريمة وفقا للقانون الإنساني الدولي".

كما يشعر الشركاء الإنسانيون أيضا بالقلق إزاء التفكيك المستمر وغير المخطط له لمواقع النازحين داخليا، وقال لايركه "يؤدي هذا الوضع إلى خسائر كبيرة في البنية الأساسية الإنسانية في المواقع، بما في ذلك المرافق الحدودية والمراكز الصحية ومراكز علاج الكوليرا، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الاستثمارات الإنسانية وانخفاض قدرات الاستجابة".

الامم المتحده النازحين شرق الكونغو الديمقراطية