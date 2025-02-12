بالصور.. الأقصر توقع إتفاقية شراكة لتمثيل مصر عالميًا بمبادرة تحفيز المياه بالمناطق الحضرية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، عن توقيع اتفاقية شراكة مع بنك التعمير الألماني (KFW) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والرابطة الهولندية للمياه (Dutch Water)، لتمثل مصر عالميًا بمبادرة تحفيز المياه في المناطق الحضرية.

الاتفاقية

تأتي الاتفاقية، بدعم القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق، متمثلة في وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهود محافظة الأقصر في تقديم كافة أوجه الدعم لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.

مياه الأقصر تناقش أهمية وفائدة مشاركة الشركة في مبادرة تحفيز المياه في المناطق الحضرية

وأوضح اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أن تلك الاتفاقية جاءت بعد الإشادة بالتعاون الذي تم من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، مع البعثة بمحافظة الأقصر خلال زيارتها يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 مارس 2024، لعمل مقابلات للعاملين بالشركة بقطاعاتها المختلفة، والمقابلة الشخصية التي تم عقدها لاستعراض مختلف الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين، كما تم مناقشة مدى أهمية وفائدة المبادرة لشركة الأقصر، وجاء ذلك خلال ورشة العمل التى تم إنتاحها اليوم والتى تستمر حتى الخميس 13/2/2025 بحضور الرؤساء التنفيذيين لشركات مرافق المياه والصرف بالدول السبع المشاركة بالمبادرة.

وهنأت الشركة، المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتوقيع الشراكة واختيار الشركة الذي تم بناءًا على معدلات النمو والأداء فى تطور مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والدوافع الوطنية التى يتبناها رئيس الجمهورية ووزير الإسكان والشركة القابضة، ويضعها محافظ الأقصر ضمن أولى اهتماماته بالمحافظة حيث داعمًا ومحفزا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالمحافظة.

واستعرضت شركة مياه الأقصر، خلال ورشة العمل، مؤشرات الأداء التي تمت في المشروعات الجاري تنفيذها (مشروعات صرف صحي تمويل بنك التنمية الأفريقي - مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة) والإجراءات الحاسمة التى تتبناها شركة مياه الأقصر، وتضع ضمن أولوياتها التطوير المستمر فى القدرات المادية والبشرية للارتقاء بمستوى الخدمة كإحدى الأهداف الرئيسية التي وضعها المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة ويتبناها رئيس مجلس الإدارة وجميع القيادات الشابة بشركة مياه الأقصر.

وكانت ألمانيا وهولندا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين، قد أعلنوا عن إنشاء مبادرة تحفيز المياه في المناطق الحضرية (UWCI) في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2023 كالتزام أساسي لخطة العمل المتعلقة بالمياه والأهداف الدولية لخطة 2030، حيث ستركز المبادرة على تسريع وتيرة التحول في مرافق المياه الحضرية في جميع أنحاء العالم وتعبئة التمويل لتحسين الأداء والاستثمار في البنية التحتية المقاومة للمناخ وتحسين الوصول إلى الفئات السكانية المحرومة.

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