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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نازحين من أحد مساجد طولكرم

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عددًا من المواطنين النازحين من مخيمي طولكرم ونور شمس، من أحد مساجد مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت مسجد عثمان بن عفان "الجديد"، وسط المدينة، وأخرجت المتواجدين فيه من النازحين، وحققت ميدانيا معها، قبل أن تعتقلهم، دون أن يتسنى معرفة هوياتهم أو عددهم.

وبما أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة حجازي في المنطقة، وأمرت في هويات سكانه، وحققت في ميدانيا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها (طولكرم ونور شمس)، لليوم الـ 16 على التوالي، وسط تصعيد عسكري مترافق مع تحرك واسع للبنية التحتية، واعتقالات، وخروج قسري طابور من سكان المخيمين.

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