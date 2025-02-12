ريمونتادا لـ ريال مدريد تصيب مانشستر سيتي على ملعبه في دوري الأبطال

حقق ريال مدريد الإسباني ريمونتادا مثيرة على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

بدأ اللقاء بحماس كبير من جانب أصحاب الأرض، حيث نجح إيرلينج هالاند في افتتاح التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 19 بعد تمريرة متقنة من يوشكو جفارديول، ليمنح فريقه التقدم مبكرًا وواصل السيتي ضغطه، لكنه اصطدم بدفاع صلب من ريال مدريد الذي حاول العودة في النتيجة.

في الشوط الثاني، عاد ريال مدريد بقوة، وتمكن النجم الفرنسي كيليان مبابي من إدراك التعادل في الدقيقة 60 بعد صناعة مميزة من داني سيبايوس، ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر.

لم يدم التعادل طويلًا، حيث سجل هالاند هدفه الثاني في الدقيقة 80، مستغلًا ارتباك دفاع الفريق الملكي، ليعيد السيتي إلى المقدمة.

وفى الدقيقة 82 شارك المحترف المصري عمر مرموش بدل من دي بروين لمحاولة السيطرة على الملعب

إلا أن ريال مدريد، كالعادة، لم يستسلم، ونجح البديل براهيم دياز في معادلة النتيجة سريعًا في الدقيقة 86، ليشعل الدقائق الأخيرة من المواجهة.

ومع دخول الوقت بدل الضائع، ظهر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام في اللحظات الحاسمة، مسجلًا هدف الفوز في الدقيقة 90+2 بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس جونيور، ليخطف انتصارًا مثيرًا لصالح الفريق الملكي.

انتصار ثمين يعزز حظوظ ريال مدريد

بهذا الفوز، يقترب ريال مدريد من التأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما يجد مانشستر سيتي نفسه أمام مهمة صعبة في لقاء الإياب الفريق الإنجليزي سيكون مطالبًا بتحقيق انتصار بفارق هدفين على الأقل إذا أراد الاستمرار في البطولة والدفاع عن لقبه.