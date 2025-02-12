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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستقبل وطن المنيا ينظم ندوة توعوية عن صحة المرأة بأبو قرقاص

مستقبل وطن المنيا
مستقبل وطن المنيا ينظم ندوة توعوية عن صحة المرأة بابوقرقاص
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في إطار خطة أنشطة وفعاليات مبادرة "أنت عظيمة" التي أطلقتها أمانة المرأة المركزية بهدف الاهتمام بصحة المرأة وتحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة ووليد عبدالقوى أمين تنظيم المحافظة والنائبة أميرة الحداد أمينة المرأة بالمحافظة، ومحمد أبوالفتوح أمين مركز أبوقرقاص. نظمت أمانة المرأة، بالتعاون مع أمانة الصحة والسكان بأمانة ابوقرقاص ندوة توعوية تثقيفية عن الصحة  الإنجابية للمرأة والكشف المبكر عن أورام الثدي حاضر بها د.ابرام سليمان أمين الصحة ومدير الإدارة الصحية بأبوقرقاص ود.بسنت هشام طبيبة  أمراض النساء بمستشفى أبوقرقاص.

جاء ذلك بحضور النائبة أميرة الحداد أمينة المرأة بالمحافظة، ونرمين القوري أمينة المرأة بأبوقرقاص وبعض الأمناء من  هيئة مكتب أمانة أبوقرقاص ومئات السيدات.

تأتي الندوة ضمن فعاليات مبادرة "أنت عظيمة بصحتك" التي تهدف إلى الاهتمام بصحة المرأة وتنظيم الفاعليات والأنشطة التي تحقق هدف المبادرة وتنمية وعي المرأة في كافة المجالات.

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ابوقرقاص الكشف المبكر عن أورام الثدي النائب محمد نشأت العمدة ندوة توعوية مستقبل وطن المنيا