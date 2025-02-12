يوفنتوس ينتصر على آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزًا قاتلًا على ضيفه آيندهوفن الهولندي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب أليانز ستاديوم في إطار منافسات ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تفوق يوفنتوس على آيندهوفن بالاستحواذ على الكرة، وكان أكثر خطورة هجومية على المرمى، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

مباراة يوفنتوس ضد آيندهوفن

سجل وستون مكيني هدف المباراة الأول في الدقيقة 34، بتسديدة صاروخية على مشارف منطقة الجزاء، ليضع يوفنتوس في المقدمة بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، رد إيفان بيرسيتش بهدف التعادل لفريق آيندهوفن في الدقيقة 56، قبل أن ينجح صامويل مبانجولا في خطف هدف الفوز لصالح فريق السيدة العجوز في الدقيقة 82.

تقام مواجهة الإياب بين آيندهوفن ضد يوفنتوس، في إطار مباريات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.