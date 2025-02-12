بوروسيا دورتموند يكتسح سبورتينج لشبونة بثلاثية في دوري الأبطال

حقق بوروسيا دورتموند الألماني انتصارًا كبيرًا على مضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، ضمن منافسات دور ملحق الـ16 من دوري الأبطال.

وقدم الفريق الألماني أداءً قويًا، خاصة في الشوط الثاني، ليحسم المواجهة لصالحه ويؤكد تفوقه على مضيفه البرتغالي.

جاء الشوط الأول متكافئًا بين الفريقين، حيث تبادل كلا الفريقين السيطرة على الكرة دون فرص خطيرة تذكر، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، فرض بوروسيا دورتموند هيمنته على اللقاء ونجح في تسجيل الهدف الأول عبر سيرو جيراسي في الدقيقة 60 بعد تمريرة رائعة من جوليان براندت، ليمنح الفريق الألماني التقدم.

واصل دورتموند ضغطه القوي، ليضيف باسكال جروس الهدف الثاني في الدقيقة 68 مستفيدًا من صناعة جيراسي، ما عزز من تفوق الفريق الضيف.

ولم يكتفِ دورتموند بذلك، حيث اختتم كريم أديمي مهرجان الأهداف في الدقيقة 82 بعد تمريرة متقنة من براندت، ليحسم المباراة تمامًا لصالح الفريق الألماني.

بهذا الفوز، يرفع بوروسيا دورتموند رصيده ويعزز موقفه في المنافسات الأوروبية، بينما يتلقى سبورتينغ لشبونة خسارة قاسية على ملعبه، مما يضعف فرصه في التأهل إلى الأدوار القادمة.