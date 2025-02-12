وفد الشباب الليبي يزور مجمع عمال مصر للتدريب على برامج الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات

قام الفوج الأول من وفد الشباب الليبي برئاسة الدكتورة سعاد فرح الشاعري، مديرة مكتب العمل والتأهيل بالحكومة الليبية في مدينة درنة، بزيارة إلى منظومة عمال مصر الاقتصادية للتدريب في برنامج الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر المجمع في مدينة السادس من أكتوبر، في خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون المشترك بين مصر وليبيا في مختلف المجالات خاصة في مجال تدريب وتأهيل الشباب بأحدث أساليب التكنولوجيا.

تأتي هذه الزيارة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الحكومة الليبية، ممثلة في الهيئة العامة للتشغيل، ومجمع عمال مصر، بهدف تدريب وتأهيل الشباب الليبي في مجالات تخصصية، من خلال دورة تدريبية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، ضمن مبادرة صناعة كادر ليبي، وذلك وفقًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر وتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حماد ومتابعة وزير العمل والتأهيل الدكتور عبدالله الشارف أرحومة.

وخلال الزيارة، قام الوفد بتفقد مصنع OMC لتصنيع الملابس الجاهزة واليونيفورم، حيث اطلعوا على أبرز المعدات والآلات المستخدمة في عملية تصنيع الملابس، ثم جولة تفقدية داخل المجمع للتعرف على أقسام المجمع التي تضم 10 قطاعات و60 قسمًا متخصصًا في مجالات متنوعة.

واستهل المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة عمال مصر الاقتصادية، كلمته خلال حفل الاستقبال بالترحيب بشباب ليبيا في بلدهم الثاني، مؤكدًا أن بناء الشباب وبناء العقول هما الأساس في بناء الأوطان.

وأوضح " حسين " أن القيادة المصرية أكدت أن ليبيا خط أحمر، وأن مصر ملتزمة بتدريب وتثقيف الشباب الليبي بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

كما أشاد المهندس هيثم حسين بدور المشير خليفة حفتر في الاهتمام ببناء الإنسان الليبي من خلال التدريب والتثقيف، مشيرًا إلى أن الأمن لا يعتمد على البندقية فقط، بل على العلم والمعلومات.

وأكد " حسين " أن منظومة عمال مصر تسعى لنقل تجربتها الرائدة إلى مدينة درنة، بالإضافة إلى إنشاء مدينة عمر المختار ببنغازي، التي ستكون بمثابة مركز جديد للصناعة والاستثمار والتدريب وريادة الأعمال.

كما أشار " حسين " إلى أن التزام الشباب الليبي بالعلم والتكنولوجيا هو ما يحمي البلاد، حيث إن الحروب لا تدار بالقوة فقط، بل بالعقول.

ودعا المهندس هيثم حسين الشباب الليبي للاستفادة من هذه الفرصة التدريبية، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وليبيا تتجاوز الحدود الجغرافية، فهي علاقة دين ولغة، مضيفًا أن سوق العمل يحتاج إلى الذكاء والنزاهة والطاقة.

من جانبها، عبرت الدكتورة سعاد فرح الشاعري، مديرة مكتب العمل والتأهيل بالحكومة الليبية في مدينة درنة، عن تقديرها لمصر التي تعتبر دولة غنية بالثروات والثقافات، خاصة في مجالات مثل الأمن السيبراني والذكاء الصناعي.

كما شكرت " الشاعري" مجمع عمال مصر والمهندس هيثم حسين بمناسبة مرور 16 عامًا من النجاح والتأسيس، مؤكدة أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الجهود المستمرة والعمل الدؤوب.

وتقدمت بالشكر للحكومة الليبية على دعمها الكبير للشباب من خلال برامج التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل، متمنية التوفيق للشباب والمجمع والمتدربين في المستقبل.

في ختام الحفل، قام المهندس هيثم حسين بتكريم الدكتورة سعاد فرح الشاعري تقديرًا لجهودها المتميزة في دعم وتعزيز التعاون بين مصر وليبيا، متمنيًا لها وللشباب الليبي التوفيق والنجاح في مساعيهم المستقبلية.

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IMG-20250211-WA0038

IMG-20250211-WA0037

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