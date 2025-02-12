الغرفة التجارية بالفيوم: انطلاق معارض اهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

تنطلق خلال الساعات القادمة، معارض أهلا رمضان، التى تقام تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وتنظمها الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم برئاسة مجدى طه جاب الله بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم برئاسة سامح شبل وكيل وزارة التموين لبيع جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة .

كان مجدى طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم ، قد دعا الى اجتماع مشترك بمقر الغرفة التجارية، وبحضور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية سامح شبل وشعبة المواد الغذائية بالغرفة برئاسة المحاسب مجدي طه محمد جاب الله رئيس غرفة الفيوم وحضور لفيف من التجار أعضاء الشعبة من أصحاب المحلات التجارية وتجار المواد الغذائية وأصحاب كبرى التوكيلات التجارية بمحافظة الفيوم وذلك للتحضير لمعارض أهلا رمضان، و"مبادرة" أسواق اليوم الواحد، ورحب جاب الله بالحضور.

ووجه الشكر والامتنان لقيادات مديرية التموين بالفيوم على تعاونهم و تلبيتهم الدعوة وحضورهم لاجتماع مشترك مع شعبة المواد الغذائية بالغرفة.

تضمن الاجتماع مناقشة الالتزام بتخفيض أسعار السلع الأساسية دعما للمواطنين وتخفيفا عليهم من عبء الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، ومكافحة الغلاء عبر مبادرة تقليص هامش الربح،والعمل على وصول السلعة من المنتج او المستورد مباشرة للمستهلك علاوة على بحث سبل السيطرة على اسعار السلع الاستراتيجية بالاسواق في الفترة ماقبل وخلال شهر رمضان الكريم .

واقترح جاب الله ان رؤية الغرفة بشأن ضبط الاسعار واتاحة السلع بالاسواق خلال ايام الشهر الفضيل من خلال تنظيم سلسلة من المعارض على مستوى المحافظة لتوفير جميع السلع الغذائية الاستراتيجية بأسعار مخفضة قبل واثناء شهر رمضان الكريم .



واضاف أنه تم الاتفاق على ان يقوم كل محل او سوبر ماركت او توكيل تجاري بإقامة معارض"فرعية" امام محلاتهم لضمان وصول السلع المختلفة الى جموع المواطنين خلال ايام الشهر الفضيل، مؤكدا انه يتم التنسيق مع الجهات التنفيذية والمحليات والمحافظة بهدف السماح للتجار بإقامة معارضهم "الفرعية" امام محلاتهم تجنباً تحرير مخالفات اشغالات طريق.

من جانبة اشاد سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالجهود المبذولة من جموع تجار الفيوم، مؤكدا ان نجاح مجهودات مديرية التموين بالمحافظة تأتي اولا من التعاون" الايجابي" مع الغرفة و شعبة المواد الغذائية ،وذلك انطلاقا من حرصهم على مصلحة المواطن والمواطنين .



وكشف شبل انة تم الاتفاق على بدء انطلاق سلسلة معارض اهلا رمضان بداية من 11فبراير الحالى علاوة على ضرورة حدوث طفرة في معارض اهلا رمضان سواء على مستوى عدد المعارض او حجم المعروضات واسعارها،وتنوع المعروضات، والارتقاء بالجودة لتلبى مختلف الاذواق ،ومستويات الدخول.

واوصى الاجتماع بالعمل معا على تطمين المواطنين على وجود وتوافر السلع بجميع انواعها بالاسواق بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة .

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