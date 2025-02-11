ads
الأربعاء 12 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب محافظ القاهرة: إيقاف أعمال بناء مخالف بحي مدينة نصر

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت المهندسة/ مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال إيقاف بناء بدون ترخيص بالعقارين ٥٨ و٦٢ عباس العقاد بحي شرق مدينة نصر  بحضور اللواء/ احمد جودة رئيس الحي، حيث تم فك الشدات الخشبية وإزالة التعديات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية  وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور/ إبراهيم صابر محافظ القاهرة بالتصدي لكافة أنواع المخالفات وإزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون إستثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية ، على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بناء مخالف حي شرق مدينة نصر محافظ القاهره نائب محافظ القاهرة