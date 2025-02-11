نائب محافظ القاهرة: إيقاف أعمال بناء مخالف بحي مدينة نصر

شهدت المهندسة/ مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال إيقاف بناء بدون ترخيص بالعقارين ٥٨ و٦٢ عباس العقاد بحي شرق مدينة نصر بحضور اللواء/ احمد جودة رئيس الحي، حيث تم فك الشدات الخشبية وإزالة التعديات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وجاري إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور/ إبراهيم صابر محافظ القاهرة بالتصدي لكافة أنواع المخالفات وإزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون إستثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية ، على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها