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الثلاثاء 11 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة شاب في حادث تصادم ميكروباص ودراجة نارية بالفيوم

جانب من الحادث
جانب من الحادث
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لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، منذ قليل، إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية كان يستقلها على طريق اسيوط الصحراوي الغربي قبل مدخل جرزا بنطاق محافظة الفيوم، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور ركز  شرطة طاميه يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ودراجة نارية، على طريق اسيوط الصحراوي الغربي قبل دخلة جرزا، ووفاة شخص.

وعلى الفور، انتقل قوات الأمن مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحصتبين مصرع شاب يدعى " ناجي علي محمد " طمقيم بقرية منشاة الجمال بدائرة المركز ، أثناء عودته من عمله، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طاميه المركزي.


تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، وذلك لدفنه في مقابر أسرته بالفيوم .

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