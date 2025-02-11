اقرأ غدًا في "البوابة".. التهديد بالجحيم يتجدد.. الرئيس الأمريكي يتوعد حماس حال عدم الإفراج عن جميع الرهائن السبت

اقرأ غدا في "البوابة".. التهديد بالجحيم يتجدد.. الرئيس الأمريكي يتوعد حماس حال عدم الإفراج عن جميع الرهائن السبت

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 12 فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

في اتصال هاتفي من رئيسة وزراء الدنمارك.. اتفاق القاهرة وكوبنهاجن على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية باعتبارها الضمان الوحيد للسلام

التهديد بالجحيم يتجدد.. الرئيس الأمريكي يتوعد حماس حال عدم الإفراج عن جميع الرهائن السبت

حماس ترد على التهديدات: لا قيمة لها وتزيد الأمور تعقيدا

واشنطن: على كييف دفع تعويضات مقابل المساعدات

عبد الرحيم علي يتصدر تريند منصة إكس بهاشتاج «وكتب عليكم القتال»

نشاط دبلوماسي.. القضية الفلسطينية تتصدر المناقشات.. وأهمية خاصة لتعزيز العلاقات المصرية- الأمريكية

جوتيريش يدعو للاستمرار في الإفراج عن الرهائن

الحرب التجارية.. تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية اعتبارا من 12 مارس.