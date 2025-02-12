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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عمرها 47 عاما.. التفاصيل الكاملة لإنهاء أقدم خصومة ثأرية بالمنيا

إنهاء خصومة ثأرية
إنهاء خصومة ثأرية
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تمكنت لجنة فض المنازعات بمركز ملوي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من إنهاء خصومة ثأرية عمرها 47 سنة بين عائلتي أولاد كريم وأولاد عبد النبي. 

تعود وقائع الخصومة لعام 1978عندما نشبت مشاجرة بين عابد عبد الحكيم محمد كريم من عائلة أولاد كريم وبين رجب حسن عبد النبي من عائلة أولاد عبد النبي بقرية جعوير التابعة لمركز ملوي قام خلالها الثاني بقتل الأول بضربه بشومة في مشاجرة نشبت بسبب خلاف علي أولوية ري الأرض الزراعية. 

وبعد فشل محاولات الصلح بين الطرفين علي مدار عقود تمكن العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائى للجنوب من خلال لجنة فض المنازعات من التدخل وإنهاء الخصومة.

تلقى اللواء مجدي سالم مدير مباحث المديرية إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية بعقد جلسة صلح عرفية بين عائلتي أولاد كريم وأولاد عبد النبي أمس.

تم عمل سرادق ضخم حضر به حوالي 2000 شخص بحضور اللواء محمد العناني نائب مدير أمن المنيا لقطاع الجنوب والعميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية والمقدم محمود الجبالي وكيل إدارة البحث الجنائى للجنوب حيث قام نجل الجاني صالح رجب حسن عبد النبي بحمل الكفن وتقديمه لابن عم المجني عليه علاء سيد محمد كريم واقسم الطرفين علي الصلح وعدم العودة للخلافات مرة أخرى وتم عمل شرط جزائي قدره 2 مليون جنيه لمن يخالف شروط الصلح وقامت عائلة المجني عليه باستقبال العزاء داخل سرادق الصلح. 

شهدت مراسم الصلح تواجد أمني مكثف حيث أشرف على تأمين مراسم الصلح العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي للجنوب والمقدم محمد بكر رئيس مباحث مركز ملوي والرائد احمد عبد العظيم معاون مباحث مركز ملوي والنقيب علاء كساب معاون المباحث والملازم أول عماد زين العابدين معاون المباحث. 

 

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اللواء مجدي سالم اللواء حاتم ربيع إنهاء خصومة ثأرية ملوي مديرية أمن المنيا العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائى للجنوب