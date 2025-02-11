اللواء وائل ربيع: تصريحات ترامب تخالف اتفاق الهدنة وتخدم أجندة نتنياهو

أكد اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، الخبير الاستراتيجي، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اشتراط الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين تتعارض تمامًا مع اتفاقية الهدنة، رغم أن الولايات المتحدة تعد من أبرز داعميها.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة مع الإعلامي تامر حنفي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن تصريحات ترامب تأتي في إطار تفاهمات بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لافتًا إلى عدم وجود مبررات أخرى لمثل هذه التصريحات.

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل خرق الهدنة عبر منع دخول المساعدات الطبية والخيام والمستلزمات الأساسية إلى قطاع غزة، محذرًا من أن تصريحات ترامب شجعت وزراء حكومة نتنياهو على الإدلاء بمواقف أكثر تطرفًا، مما يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

وأوضح ربيع أن نتنياهو يسعى إلى إطالة أمد الحرب لضمان بقائه في منصبه وتعزيز موقف حكومته، مشددًا على ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها.

وأكد أن ما يجري حاليًا هو تنفيذ لتوجهات اليمين الإسرائيلي المتطرف، بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يسعى إلى ضم غزة إلى إسرائيل وتهجير الشعب الفلسطيني.