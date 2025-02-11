توقيع 70 ألف كشف طبي في المدارس خلال التيرم الأول يدمياط

اعلن الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة في دمياط توقيع 70 ألف فحص طبي و10 آلاف ندوة تثقيفية ضمن إنجازات صحة دمياط في المدارس خلال الفصل الأول تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وإشراف الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، وبمتابعة الدكتورة ريهام مندور مدير إدارة الصحة المدرسية.

حققت إدارة الصحة المدرسية بمحافظة دمياط العديد من الإنجازات والأنشطة الصحية المتميزة التي تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية للطلاب والشباب والمراهقين.

خلال الفصل الدراسي الأول، تم إجراء 70,494 فحصًا شاملًا للطلاب، مما ساهم في اكتشاف 1,443 حالة من الأمراض المعدية التي تستدعي التدخل والمتابعة. كما حرصت الإدارة على نشر الوعي الصحي من خلال تنظيم 10,348 ندوة تثقيفية وتقديم توعية مباشرة لأكثر من 96,600 طالب وطالبة. إضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 1,250 زيارة ميدانية للمدارس للتأكد من تطبيق معايير الصحة المدرسية والبيئة الآمنة.

وفي إطار الاهتمام بصحة الشباب والمراهقين، قدمت الإدارة خدمات المشورة الصحية لأكثر من 53,494 مستفيد، إلى جانب توفير خدمات طبية لما يزيد عن 111,125 حالة. كما تم عقد 7,641 ندوة تثقيفية لتوعية الشباب والمراهقين بأهمية الصحة العامة وسبل الوقاية من الأمراض. ومن خلال جهود الإدارة، تم فحص 112,070 حالة ضمن البرامج الصحية المتنوعة.

في سياق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس، قامت الإدارة بفحص 98,368 طالبًا وطالبة، مع إدخال بيانات 28,483 حالة مكتشفة، منها 28,483 حالة إيجابية تحتاج إلى متابعة طبية مستمرة لضمان سلامتهم.

واكدت إدارة الصحة المدرسية بمحافظة دمياط التزامها المستمر بتقديم أفضل الخدمات الصحية والتوعوية، والعمل على توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لجميع الطلاب والشباب.

