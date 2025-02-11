منال عوض: دعم وتطوير الكوادر العاملة بالمحليات على رأس أولويات التنمية المحلية

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن دعم وتطوير الكوادر العاملة بالمحليات ياتى على رأس أولويات أجندة وزارة التنمية المحلية ، حيث يعد الاستثمار فى العنصر البشرى وبناء الإنسان المصرى من أهم أولويات الحكومة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، مشيرة إلى أن محور التدريب وبناء القدرات يعد المحور الأهم فى خطة الإصلاح الإدارى للدولة وبرنامج عمل الحكومة وهو ما تستهدفه وزارة التنمية المحلية من خلال تقديم الدعم المطلوب لرفع قدرات العاملين بالمحليات مما يسهم فى خلق جهاز إداري بالمحليات يقوم على الكفاءات .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز أن الدورة التدريبية تأتي فى إطار مجموعة من الجهود التى تبذلها الدولة والوزارة فى إطار خطة بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وذلك من أجل الوصول الى جهاز إدارى كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة .

وأكدت سعى وزارة التنمية المحلية من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الذراع التدريبي للوزارة إلى رفع كفاءة العاملين بالمحليات والارتقاء بالكوادر البشرية وصقل مهاراتهم وتعزيز القدرات الوظيفية لأبناء الإدارة المحلية .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة إلى تحقيق شراكات مع مختلف الجهات الدولية لتقديم أفضل الخدمات التى من شأنها دعم بناء وتنمية قدرات العاملين بالمحليات وتسعى الوزارة لمزيد من التعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومؤسسة هانس زايدل لتحقيق مزيد من الدورات التدريبية لجميع أبناء المحافظات والوزارة .