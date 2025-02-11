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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هالاند يكسر "النحس" ويسجل أول أهدافه في شباك ريال مدريد .. فيديو

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نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند في فك عقدته أمام ريال مدريد، بعدما سجل أول أهدافه في شباك الفريق الملكي خلال المواجهة التي تجمع مانشستر سيتي بـريال مدريد في ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد.

جاء الهدف في الدقيقة 19، بعدما استغل هالاند تمريرة متقنة ليودع الكرة في شباك الحارس تيبو كورتوا، مسجلًا أول أهدافه ضد ريال مدريد بعد عدة محاولات سابقة لم تكلل بالنجاح في المواجهات الماضية.

كان المهاجم النرويجي قد خاض مواجهات سابقة ضد الميرينغي دون أن يتمكن من التسجيل، لكنه هذه المرة تمكن من إنهاء الجفاف التهديفي أمام العملاق الإسباني، مؤكدًا قيمته كواحد من أخطر المهاجمين في أوروبا.

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