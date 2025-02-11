حقق مبيعات قياسية بـ"لولاكي".. محطات في حياة علي حميدة

في مثل هذا اليوم من عام 2021، رحل عن عالمنا الفنان علي حميدة، بعد مسيرة فنية كبيرة، قدم خلالها العديد من الأعمال الغنائية الناجحة والتي كان من أبرزها أغنية "لولاكي"، والتي أصدرها في عام 1988، وحقق من خلالها مبيعات قياسية في مصر والوطن العربي، حيث بيع حينها أكثر من 6 ملايين نسخة.

وبعد النجاح الكبير لأغنية "لولاكي"، قدم علي حميدة العديد من الألبومات الغنائية، مثل "كوني لي" وناديلي" وغيرها، كما اتجه إلى التمثيل وقام بأولى بطولاته السينمائية من خلال فيلم "لولاكي"، والذي حمل نفس اسم أغنيته الشهيرة، حيث تحمست شركة الإنتاج للفيلم بسبب النجاح الكبير الذي حققته الأغنية.

وبالرغم من النجاح الكبير الذي حققه علي حميدة، إلا أنه اختفي عن الأضواء فجأة وظل بعيدا عن الأضواء والشهرة لسنوات عديدة، وذلك بعدما طالبته الضرائب بسداد 13 مليون جنيه.

وعاد علي حميدة إلى الساحة الفنية، مؤخرا كضيف شرف في مسلسل "ريح المدام" مع أحمد فهمي ومي عمر والذي تم عرضه في 2017.

وفي أيامه الأخيرة أصيب علي حميدة بفيروس سي الكبدي، وكان من أوائل المرضى الذين تلقوا العلاج ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن رحل عن عالمنا في 11 فبراير من عام 2021 عن عمر يناهز 72 عاما.