مصر تحصد وصافة المجموعة الأولى وتصعد لربع نهائي بطولة أفريقيا للريشة الطائرة



حصد المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة وصافة المجموعة الأولى من بطولة أفريقيا المقامة بالعاصمة الكاميرونية "ياوندي" خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.

جاء الفراعنة في وصافة ترتيب المجموعة بعد الفوز على كلًا من: "الكاميرون - غانا" بنتيجة واحدة وهي 5-0، قبل الخسارة أمام المنتخب الجزائري بنتيجة 2-3.

ومن المقرر، أن يلتقي أبناء النيل في ربع نهائي البطولة القارية مع أحد منتخبات المجموعتين الثانية والثالثة بعد القرعة التي تقام صباح غدً الأربعاء.



تضم البعثة المصرية في البطولة القارية 11 لاعبًا ولاعبة إضافة إلى رئيس البعثة مروة علي إبراهيم عضو مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة، وعبد الرحمن جمال طبيب المنتخب.

يضم منتخب الرجال 6 لاعبين وهم:" أدهم حاتم الجمال - كريم محمود عزت - محمود منتصر - عبد الرحمن مجدي عبد الستار - سيف عمر - أحمد علي بهنساوي"، فيما يتكون منتخب السيدات من 5 لاعبات وهن: "ضحي هاني - نور يسري - عاليا الغندور - هادية الجندي - فاطمة ربيع" .. ويقود المنتخب فنيًا المدرب الصيني "زو مين".

وانطلقت منافسات الفرق المختلطة اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل، على أن تقام منافسات الفردي من يوم 14 وحتى يوم 16 من فبراير الجاري.

يتأهل الفائز بمنافسات الفرق المختلطة لبطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها بمدينة شيامن الصينية.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر هو حامل لقب البطولة في نسختي 2021 و2023.