برلماني أردني سابق: الاحتلال مجبر على إتمام الهدنة.. وتصريحات ترامب تخدم إسرائيل

أكد الدكتور فراس العجارمة، رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني سابقًا، أن الاحتلال الإسرائيلي لا خيار أمامه سوى الالتزام بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مشيرًا إلى أن أي خلل في الاتفاق سيعيد الأوضاع إلى نقطة الصفر.

وأضاف العجارمة، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تتعمد إعاقة دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تؤخذ على محمل الجد، لأنها تصب في مصلحة إسرائيل وتزيد الصراع تعقيدًا.

وأشار إلى أن حماس لا تزال تحتفظ بقوتها، كما ظهر أثناء عمليات تبادل الأسرى، لافتًا إلى أن الاحتلال لم يتمكن من القضاء على الحركة ولا تحرير المحتجزين بالقوة، بل اضطر إلى اللجوء إلى المفاوضات.

وأوضح أن الإدارة الإسرائيلية تواصل خرق اتفاق الهدنة، مشيرًا إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن الاحتلال هو من انتهك الهدنة وليس حماس، كما حذر من تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن قطع الماء والكهرباء عن غزة، وتصريحات وزير الاتصالات شلومو كرعي التي دعا فيها إلى بدء تنفيذ تهجير الفلسطينيين.