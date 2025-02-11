رئيس اتحاد الكرة يشكر سفير المغرب بالقاهرة

وجه المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر الي محمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية بالقاهرة على توجيهه بسرعة إنهاء إجراءات حصول المنتخب الوطني للناشئين على تأشيرة متعددة لدخول بلاده، حيث يتوجه الفريق إلى هناك للمشاركة في بطولة ودية تبدأ الأحد المقبل، فيما يعاود السفر إلى المغرب الشهر المقبل للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.



وقال أبو ريدة أن توجيهات سفير المغرب تعكس عمق العلاقات بين البلدين على كل المستويات السياسية والرياضية والشعبية راجياً استمرار هذا التعاون لخدمة كرة القدم ومنتخبات وأندية البلدين