المطران منيب يونان: إعمار غزة للغزيين ولا يجوز تهجيرهم

قال المطران الدكتور منيب يونان رئيس الاتحاد اللوثري العالمي سابقا والرئيس الفخري لمؤسسة الأديان من أجل السلام، بشأن ما جاء من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائهم مساء اليوم بشأن القضية الفلسطينية ، إننا ننتظر موقفا واضحا وصريحا من مؤتمر القمة الذي يعقد في القاهرة ٠٢/٢٧ الذي فيه يتخذ بان فلسطين بما فيها الضفة الغربية وغزة والقدس هي للفلسطينيين فقط، والأردن هي للأردنيين فقط ومصر هي للمصريين فقط والسعودية هي للسعوديين فقط.

وأضاف “ يونان ” في تصريح خاص لـ “ البوابة نيوز ” ، ان إعمار غزة للغزيين ولا يجوز في أي حال من الأحوال تهجيرهم، السلام العادل هو بإعطاء الفلسطينيين دولتهم على حدود ١٩٦٧ والقدس الشرقية عاصمة فلسطين.

واختتم المطران الدكتور منيب يونان رئيس الاتحاد اللوثري العالمي سابقا والرئيس الفخري لمؤسسة الأديان من أجل السلام ، بأننا ننتظر من الدول العربية والإسلامية موقفا واضحا وجليا وقويا في هذه المرحلة.