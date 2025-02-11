دوري أبطال أوروبا.. يوفنتوس يتقدم على آيندهوفن في الشوط الأول

تقدم فريق يوفنتوس الإيطالي على ضيفه آيندهوفن الهولندي بهدف للا شيء، خلال الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب أليانز ستاديوم في إطار منافسات ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تفوق يوفنتوس على آيندهوفن بالاستحواذ على الكرة، وكان أكثر خطورة هجومية على المرمى، لينهي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد.

يوفنتوس يتقدم على آيندهوفن بهدف صاروخي

سجل وستون مكيني هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، وجاء في الدقيقة 34، بتسديدة صاروخية على مشارف منطقة الجزاء.

يأمل يوفنتوس تحقيق نتيجة إيجابية أمام آيندهوفن في مباراة الليلة؛ من أجل وضع قدمه في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقام مواجهة الإياب بين آيندهوفن ضد يوفنتوس، في إطار مباريات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري.